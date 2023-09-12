Россиянка побывала в Европе и назвала абсурдом правила воспитания детей

Блогерша «Дзена» побывала в Германии и назвала абсурдом правила воспитания детей

Россиянка побывала в Германии и назвала абсурдом правила воспитания детей в европейских детских садах. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор материала пообщалась со своим другом, переехавшим в Германию, и узнала, что в детском саду его дочери работает воспитателем молодой мужчина с татуировками на руках. «Я была шокирована его словами и не знала, что ответить. Сразу попыталась представить воспитателя согласно описанию. Получилось с трудом», — написала она.

По словам путешественницы и ее собеседника, в российских детских садах такого не могло бы произойти. Они посчитали, что детям нельзя с ранних лет прививать мысль, что татуировка — это хорошо. Кроме того, блогершу удивило, что в местных детсадах не принято делиться друг с другом вещами.

«Уже маленьким детям навязывают идею, что все должно быть свое: у каждого свой контейнер с завтраком, свои подгузники. Если вдруг ЧП случилось, и, например, не хватило подгузника, то, конечно, дадут, но с возвратом обязательно», — привела она цитату своего друга.

Собеседник блогерши также возмутился «неполноценными» семьями немецких детей. Так, большинство жителей Германии отказываются жениться с партнерами, так как бракоразводный процесс в стране слишком дорогой. «Зачем тогда вообще встречаются и рожают, если не уверены в партнере?» — задался вопросом эмигрант.

Ранее эта же блогерша удивилась чистоплотности немцев. По ее словам, они самостоятельно убирают территории у домов и ответственно относятся к сортировке мусора. Кроме того, немцы всегда соблюдают законы.