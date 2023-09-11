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03:28, 11 сентября 2023Путешествия

Россиянка побывала в ФРГ и описала поездку фразой «у нас этого не будет никогда»

Блогерша «Дзена» съездила в Германию и удивилась чистоплотности немцев

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Российская путешественница и блогер, побывавшая в Германии, описала поездку фразой «у нас этого не будет никогда». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации удивилась чистоплотности местных жителей. По ее словам, они самостоятельно убирают территории у домов и ответственно относятся к сортировке мусора. «Это же сколько надо нервов, терпения и выдержки, чтобы сортировать все отходы! Искренне считаю, что это заслуживает уважения», — заявила туристка.

Кроме того, немцы всегда соблюдают законы. К примеру, они «не ездят по обочине, чтобы обогнать водителей на трассе, и пропускают пешеходов», заметила она. Блогерша также добавила, что люди в Германии не ставят работу на первое место в жизни. Так, в стране нет круглосуточных супермаркетов и доставок, открытых семь дней в неделю.

«Потому что они уважают друг друга и считают, что у всех должно быть время на отдых. Поэтому в воскресенье по всей стране выходной», — заключила путешественница.

Ранее россиянин, уже девять лет живущий в Германии, рассказал о выросших ценах на электроэнергию и еду. При этом мужчина опроверг данные, что немцам не хватает средств, чтобы заплатить за квартиру, так как несмотря на рост коммунальных платежей, арендная плата осталась той же.

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    Зарина Дзагоева
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