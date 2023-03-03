Живущий в Германии россиянин развенчал миф о нехватке тепла и горячей воды

«Лайк Трэвел Путешествия»: живущий в ФРГ россиянин развенчал миф о «замерзающих немцах»

Россиянин, уже девять лет живущий в Германии, рассказал о выросших ценах на электроэнергию и еду. Об этом он сообщил автору тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь россиянин развенчал распространенный миф о том, что «немцы замерзают». Собеседник блогера заявил, что цены на электроэнергию выросли ровно в два раза, до 54-55 евроцентов за киловатт-час, а услуги на отопление и горячую воду — до 300 евро. «Но, несмотря на это, мы не замерзаем», — отметил житель ФРГ.

«Давайте посчитаем, во сколько обойдутся немцам новые тарифы в переводе на рубли: электроэнергия — 44 рубля за киловатт-час (против наших 3,6 рубля), тепло и вода — 24 тысячи рублей в месяц», — рассчитала автор блога.

Мужчина также опроверг данные о том, что немцам не хватает средств, чтобы заплатить за квартиру, так как несмотря на рост коммунальных платежей, арендная плата осталась той же — 550 евро за 80 квадратных метров.

Мужчина также рассказал, что продукты подорожали примерно в 1,5-2 раза — в среднем на еду у семьи из трех человек уходит 400-450 евро в месяц. По словам россиянина, власти Германии поддержали граждан, выделив им несколько доплат. Например, работающим немцам выплачивалась разовая компенсация около 100 евро за выросшую в цене электроэнергию, кроме того, увеличился размер пособия по уходу за ребенком — с 200 до 250 евро.

«В Германии по-прежнему продолжают разрабатывать систему помощи гражданам, выделяя на это деньги. Обещают, что летом снова будет единый билет, который можно будет приобрести по льготной цене, правда уже не за 20 евро, а за 50. Если немцы что-то обещают, то обязательно сделают, поэтому ждем», — передала слова соотечественника блогерша.

Ранее в феврале эта же тревел-блогерша сравнила цены на еду в российских магазинах с супермаркетами в Италии, Испании и Германии.