Российская блогерша сравнила цены на еду в России и Европе и удивилась выводам

Блогерша «Дзен» рассказала о разнице цен в магазинах России, Италии, Германии и Испании

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая по странам Европы, решила сравнить цены на еду в российских магазинах с супермаркетами в Италии, Испании и Германии. Получившимися выводами о разнице в стоимости продуктов она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Как рассказала девушка, в Италии в среднем кусок сыра 250-300 граммов стоит от трех-пяти евро (240-400 рублей). Нарезка из ветчины — от 2,2-3,4 евро (175-275 рублей), прошутто — от 2,5-4,5 евро (200-360 рублей), что, по ее словам, даже дешевле, чем в России. Стоимость цукини и капусты составила 1,8-1,9 евро (150 рублей), томатов — 3,9 евро (315 рублей).

«Зато цены на мясо кажутся космическими: 72 евро за килограмм (5800 рублей), но магазин был дорогой. Вероятней всего, на рынке или в супермаркете эта цифра будет ниже, но все равно далека от наших российских», — удивилась автор блога. Стоимость мяса в немецких магазинах также оказалась выше, чем на родине: филе индейки — 5,99 евро за килограмм (400 рублей), свинина — от 10-15 евро (800-1200 рублей), говядина — от 20 евро (1600 рублей).

Средние цена на овощи в Германии вышли следующими: томаты на ветке — 3,49 евро (280 рублей), цукини — 1,99 евро (160 рублей), мешок картошки — 3,49 евро (280 рублей), перцы — 2,99 евро (240 рублей). Сыр в испанских магазинах обошелся в шесть-девять евро (400-720 рублей), выдержанные сорта продаются по 30-35 евро за килограмм (2400-2800 рублей). Набор продуктов, состоящий из нарезки хамона, куска сыра, упаковки хумуса, гуакамоле и дзадзики, двух булочек, пачки салата, манго, бутылки воды, сока, и трех банок газировки, обошелся всего в 27 евро (2160 рублей).

«Глядя на цены в магазинах трех европейских государств, сделала вывод, что в среднем цены схожие практически на все, за исключением мяса», — заключила россиянка.

Ранее в феврале эта же россиянка рассказала, почему русские туристы считаются у итальянцев «любимчиками». Одной из причин она назвала любовь соотечественников к вкусной еде — как и жители Италии, в ресторанах путешественники заказывают сразу несколько блюд, чем радуют владельцев заведений.