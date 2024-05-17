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09:51, 17 мая 2024Путешествия

Число выданных россиянам виз США резко сократилось

Число выданных россиянам виз США сократилось в первом квартале 2024 года
СюжетВизы в Европу:

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Число американских виз, выданных россиянам, резко сократилось в первом квартале 2024 года. Об этом пишет издание TourDom.

По данным Госдепартамента США, в январе-марте 2023-го заявители из России получили 15,8 тысячи документов категорий B1/B2. За аналогичный период текущего года Штаты выдали 13,1 тысячи таких виз. Таким образом, их количество снизилось на 17 процентов.

Как обращает внимание портал, в марте 2024-го въездные документы в США получили 4,2 тысячи россиян, тогда как годом ранее в этом месяце визы выдали шести тысячам человек.

Ранее Россия вошла в топ стран по уровню отказов в шенгенских визах — 10,6 процента. В перечень также включили Белоруссию, Турцию и Иран.

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      Мария Борисова
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