Число выданных россиянам виз США резко сократилось

Число выданных россиянам виз США сократилось в первом квартале 2024 года

Число американских виз, выданных россиянам, резко сократилось в первом квартале 2024 года. Об этом пишет издание TourDom.

По данным Госдепартамента США, в январе-марте 2023-го заявители из России получили 15,8 тысячи документов категорий B1/B2. За аналогичный период текущего года Штаты выдали 13,1 тысячи таких виз. Таким образом, их количество снизилось на 17 процентов.

Как обращает внимание портал, в марте 2024-го въездные документы в США получили 4,2 тысячи россиян, тогда как годом ранее в этом месяце визы выдали шести тысячам человек.

Ранее Россия вошла в топ стран по уровню отказов в шенгенских визах — 10,6 процента. В перечень также включили Белоруссию, Турцию и Иран.