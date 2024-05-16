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11:05, 16 мая 2024Путешествия

Россия вошла в топ стран по уровню отказов в шенгенских визах

Еврокомиссия включила Россию в топ стран по уровню отказов в шенгенских визах

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Еврокомиссия поделилась статистикой по обращениям за шенгенскими визами за 2023 год. Она опубликована на портале Schengen VisaInfo.

По данным организации, Россия вошла в топ стран по уровню отказов в шенгене. В этот список также включили Белоруссию, Турцию и Иран. Отмечается, что у россиян процент отказов по сравнению с 2022 годом вырос с 10,2 до 10,6, у белорусов — с 1,9 до 3,4, у турок — с 15,7 до 16,1, а у иранцев — с 25,2 до 30,3.

В источнике указано, что в 2023 году заявителям отказывали реже, чем в 2022-м: всего было отклонено 16 процентов обращений (годом ранее эта цифра составляла 17,9).

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Кроме того, Россия заняла пятое место в списке стран с наибольшим количеством желающих получить шенгенские визы. На первом месте расположился Китай, на втором — Турция, на третьем — Индия, а на четвертом — Марокко.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что европейские страны «нормально выдают» шенгенские визы россиянам. Он предположил, что в 2024 году турпоток в страны Шенгенской зоны будет в среднем на 20-25 процентов больше.

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      Алина Черненко
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