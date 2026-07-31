Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:47, 31 июля 2026Интернет и СМИ

На Западе Зеленского назвали наркоманом после заявления о потерях ВСУ

Боуз осудил занижение Зеленским потерь в ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз возмутился заявлением украинского президента Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы Украины за все время конфликта потеряли лишь 50 тысяч солдат. Он осудил слова украинского лидера в социальной сети X.

Журналист указал, что заявление Зеленского — доказательство того, что «маленький диктатор лжет». «Почему этот наркоман в Киеве думает, что число убитых украинских военнослужащих со временем сокращается?» — написал Боуз.

Еще в феврале 2026 года президент Украины заявлял, что потери ВСУ составляют 55 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Удары по нам — это удары по сотням миллионов людей». Ким сделала новое заявление после атак на склады Wildberries
    В России утвердили приложения для предустановки
    Оценены шансы Сафонова выиграть Суперкубок УЕФА в составе ПСЖ
    В Неаполе произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение
    Стало известно об отказе 57-летнего штурмовика ВС РФ переводиться в тыл
    Российское правительство запретило майнинг в нескольких регионах
    Трамп напомнил Украине о сделке словами «можем забрать все, что захотим»
    Ким заявила об успешном отражении атак на склады Wildberries
    Московский зоопарк поздравил панду с юбилеем
    Латвия объявила о закрытии границы с Белоруссией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok