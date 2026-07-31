На Западе Зеленского назвали наркоманом после заявления о потерях ВСУ

Боуз осудил занижение Зеленским потерь в ВСУ

Ирландский журналист Чей Боуз возмутился заявлением украинского президента Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы Украины за все время конфликта потеряли лишь 50 тысяч солдат. Он осудил слова украинского лидера в социальной сети X.

Журналист указал, что заявление Зеленского — доказательство того, что «маленький диктатор лжет». «Почему этот наркоман в Киеве думает, что число убитых украинских военнослужащих со временем сокращается?» — написал Боуз.

Еще в феврале 2026 года президент Украины заявлял, что потери ВСУ составляют 55 тысяч человек.