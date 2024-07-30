Россиянка побывала в США и описала поездку фразой «находиться в этой стране невыносимо»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала Штаты фразой «находиться в этой стране невыносимо». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отнесла к минусам Америки привычку местных жителей везде ездить на машинах. По ее словам, даже пешеходные дорожки оборудованы не на всех улицах. «Пешком ходят только самые отчаянные, психически больные, бездомные… Ну и мы вот с ними», — рассказала путешественница.

Кроме того, американцы любят ездить на больших автомобилях, которые не умещаются на узких улицах и создают аварийные ситуации. «Нормальному человеку к этому привыкнуть будет невозможно», — заключила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, какие особенности американской культуры ей не нравятся. В частности, она раскритиковала местные продукты, заметив, что в России все гораздо вкуснее и качественнее.