Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:45, 30 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и описала поездку фразой «находиться в этой стране невыносимо»

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала Штаты фразой «находиться в этой стране невыносимо». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отнесла к минусам Америки привычку местных жителей везде ездить на машинах. По ее словам, даже пешеходные дорожки оборудованы не на всех улицах. «Пешком ходят только самые отчаянные, психически больные, бездомные… Ну и мы вот с ними», — рассказала путешественница.

Кроме того, американцы любят ездить на больших автомобилях, которые не умещаются на узких улицах и создают аварийные ситуации. «Нормальному человеку к этому привыкнуть будет невозможно», — заключила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, какие особенности американской культуры ей не нравятся. В частности, она раскритиковала местные продукты, заметив, что в России все гораздо вкуснее и качественнее.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      США провели попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Когда эти разработки появятся в американских войсках?

      Минобороны отчиталось об ударах «Гиацинтами» по опорным пунктам ВСУ

      В Британии выступили с требованием к Шольцу

      Девять стран Латинской Америки потребовали пересмотра выборов в Венесуэле

      В российском регионе уничтожили четыре ракеты ВСУ

      В ЕП назвали покушения на Трампа и Фицо атакой на демократию

      Конструктор показал вычислитель Су-57

      В России заметили рост спроса на необычный тип туризма

      В России начались плановые учения ВМФ

      Школьница из Луганска рассказала о поддержке от США и Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше