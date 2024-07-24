Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:34, 24 июля 2024Путешествия

Россиянка описала жизнь в США фразой «каждый готов стать доносчиком»

Фото: Patrick Tomasso / Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и пожаловалась на американскую «толерантность», возведенную в абсолют. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Здесь почти каждый готов стать доносчиком, если вы вдруг, не дай бог, нарушите какой-нибудь их "драгоценный" закон или, что еще хуже, просто выйдете за рамки их личных представлений о порядке», — такими словами описала жизнь в этой стране россиянка.

Материалы по теме:
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства. Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства.Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
3 ноября 2021

Ершова рассказала, что они с молодым человеком во время поездки по США остановились у друга. По ее словам, как только сосед узнал об этом, он донес о нарушении арендодателю. Из-за этого туристам пришлось собрать вещи и уехать. Путешественница отметила, что это не единичный случай проявления менталитета американцев.

«Забыли вывезти мусорный бак в определенное время? Ждите визита инспектора. Ваши дети играют во дворе после 9 вечера? Придет дружелюбный сосед с просьбой соблюдать тишину. Не дай бог, ваш газон чуть длиннее положенного — получите письмо от управляющей компании с угрозами штрафа», — предупредила автор публикации.

Россиянка пояснила, что жители США считают своим долгом следить за всеми и докладывать в соответствующие органы. При этом в лицо такие «доносчики» ничего не скажут, а будут улыбаться. «Американская толерантность — это не что иное, как тщательно замаскированное желание всех контролировать и жаловаться на каждого», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, какие особенности американской культуры ей не нравятся. В частности, она раскритиковала местные продукты, заметив, что в России все гораздо вкуснее и качественнее.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно. На его борту находились россияне

      Шар с мусором из КНДР приземлился на территории офиса президента Южной Кореи

      В России запретили взыскивать за долги единственное ипотечное жилье

      Найден способ вернуть партнеру зрелого возраста желание заниматься сексом

      В Москве спасли четырех человек после пожара в квартире на седьмом этаже

      Трамп допустил разрушение США после выборов

      В Конгрессе пригрозили уголовным делом ушедшей в отставку главе Секретной службы

      В американском парке произошло мощное извержение гейзера

      Звезда OnlyFans пожаловалась на недостаток секс-индустрии

      На Украине назвали причину увеличения числа уклонистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше