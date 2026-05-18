Раскрыта схема по афере в особо крупном размере экс‑главы «Мосгипротранса»

Суд арестовал бывшего генерального директора «Мосгипротранса» Игоря Мицука. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, Мицук обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что прославившийся угрозами недовольным жителям республики разобрать новую дорогу экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов вышел на свободу.
Согласно приговору, экс-глава Марий Эл получил через доверенное лицо более 235 миллионов рублей взамен своего покровительства и помощи в получении средств господдержки.