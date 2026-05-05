Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:40, 5 мая 2026Силовые структуры

Прославившийся угрозой разобрать дорогу экс-глава российского региона вышел из колонии

Севший за взятки экс-глава Марий Эл Маркелов отработает остаток срока
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Прославившийся угрозами недовольным жителям республики разобрать новую дорогу экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов вышел на свободу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, приговоренному в 2021-м к 13 годам колонии и штрафу в 235,2 миллиона рублей за взяточничество Маркелову заменили неотбытую часть наказания принудительными работами на срок 4 года 1 месяц 23 дня с удержанием ежемесячно 10 процентов от заработной платы.

Согласно приговору, экс-глава Марий Эл получил через доверенное лицо более 235 миллионов рублей взамен своего покровительства и помощи в получении средств господдержки. Предполагаемый взяткодатель, владелец «Птицефабрики Акашевская» Николай Криваш, скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Леонид Маркелов возглавлял регион с 2001 года в течение 16 лет. В 2015 году он попал в скандал, после того как пообещал жителям деревни Шимшурга Звениговского района раскопать новую дорогу. Ему не понравился оказанный жителями населенного пункта холодный прием. Также Маркелов прославился своими дворцами в стиле европейского ренессанса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион в 1000 километров от границы всю ночь и утро атакуют дроны ВСУ. В городе воют сирены, БПЛА влетел в многоэтажку

    Минцифры заявило о согласовании оперативного открытия «белого списка» сайтов

    У второй планеты за орбитой Нептуна обнаружили атмосферу

    Пенсионерку на седьмом этаже горящего после удара БПЛА дома в Чебоксарах сняли на видео

    Вывозивших в Сирию людей из российского города задержали

    Президент Финляндии попытался объяснить мотивы Европы по Украине

    США ударили по двум шедшим с грузами в Иран гражданским катерам

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    Ландшафтный дизайнер поймал гигантскую рыбу и побил 10-летний рекорд страны

    В России резко выросли продажи одного вида машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok