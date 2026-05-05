Прославившийся угрозой разобрать дорогу экс-глава российского региона вышел из колонии

Севший за взятки экс-глава Марий Эл Маркелов отработает остаток срока

Прославившийся угрозами недовольным жителям республики разобрать новую дорогу экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов вышел на свободу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, приговоренному в 2021-м к 13 годам колонии и штрафу в 235,2 миллиона рублей за взяточничество Маркелову заменили неотбытую часть наказания принудительными работами на срок 4 года 1 месяц 23 дня с удержанием ежемесячно 10 процентов от заработной платы.

Согласно приговору, экс-глава Марий Эл получил через доверенное лицо более 235 миллионов рублей взамен своего покровительства и помощи в получении средств господдержки. Предполагаемый взяткодатель, владелец «Птицефабрики Акашевская» Николай Криваш, скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Леонид Маркелов возглавлял регион с 2001 года в течение 16 лет. В 2015 году он попал в скандал, после того как пообещал жителям деревни Шимшурга Звениговского района раскопать новую дорогу. Ему не понравился оказанный жителями населенного пункта холодный прием. Также Маркелов прославился своими дворцами в стиле европейского ренессанса.