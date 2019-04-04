У бывшего главы российского региона захотели изъять дворцы в стиле Ренессанса

В списке объектов недвижимости, которые суд по иску Генпрокуратуры может изъять у бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, оказались дворцы в стиле европейского Возрождения в Йошкар-Оле. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает РБК.

Как следует из письма, полученного от самого Маркелова, в иске Генпрокуратура доказывает принадлежность зданий политику тем, что он лично принимал участие в обсуждении их фасадов. Маркелов заявил, что рисовал фасады примерно к 100 постройкам в Йошкар-Оле, однако это не является причиной для их ареста.

Также Маркелов отметил, что имущество на самом деле принадлежит не ему, а вдове его отца Татьяне Маркеловой, которая являлась партнером бывшего главы республики. По его словам, недвижимость строилась на прибыль от хозяйственной деятельности Маркеловой, а он сам не зарабатывал ни на зданиях, ни на бизнесе своей мачехи, а обращался к ней лишь с просьбой поддержать социальные проекты или храмы.

Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года по обвинению в получении взятки в размере 235 миллионов рублей. На следующий день Басманный суд Москвы поместил его под стражу. Он возглавлял республику Марий Эл в течение 16 лет — c января 2001 года. До этого был депутатом Госдумы, входил во фракцию ЛДПР. Работал адвокатом, также служил в военной прокуратуре.

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