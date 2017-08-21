Мосгорсуд снял арест с части активов бывшего главы Марий Эл

Мосгорсуд отменил решение об аресте долей в капитале шести фирм, якобы подконтрольных бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в 235 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщили РИА Новости в суде.

«Решение о наложении ареста на имущество отменить, ходатайство о принятии обеспечительных мер направить в Басманный суд Москвы на новое рассмотрение», — говорится в постановлении судьи.

Под арестом остаются денежные средства Маркелова на сумму около 60 миллионов рублей.

По данным следствия, глава Марий Эл получил через доверенное лицо (руководителя телеканала «12 регион» Наталию Кожанову) более 235 миллионов рублей. Деньги передавались от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки за покровительство и содействие при распределении средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

14 июня стало известно, что Басманный суд наложил обеспечительные меры на 116 объектов недвижимости, принадлежащих шести организациям, аффилированным, по мнению следствия, с мачехой Маркелова. По решению суда арестовано имущество компаний «Телекомпания 12 регион», «Июнь 2006», «Кардинал», «Воскресенский парк», «Марийский цемент» и «Цукшинский карьер».

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«Это квартиры, дома, земельные участки. Кадастровая стоимость арестованного имущества составляет около 550 миллионов рублей», — сказал защитник бывшего главы региона Сергей Севрук.

20 апреля Басманный суд также арестовал 23 объекта недвижимости чиновника и вдовы его отца Татьяны Маркеловой на сумму один миллиард рублей.

Бывший глава региона был задержан 13 апреля, через неделю после добровольной отставки. На следующий день Басманный суд Москвы поместил его под стражу. Также арестована Кожанова. Криваш скрылся, ему заочно предъявлено обвинение в даче взятки.