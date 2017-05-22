Ключевой фигурант дела бывшего главы Марий Эл заочно арестован

Басманный суд Москвы в понедельник, 22 мая, заочно арестовал ключевого фигуранта дела бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова о взятке в 235 миллионов рублей — учредителя фабрики «Акашерская» Николая Криваша. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ходе заседания следователь сообщил, что Криваш уже объявлен в международный розыск. Адвокат обвиняемого Игорь Трунов сообщил, что Криваш находится на лечении в Израиле, и отметил, что обжалует арест подзащитного.

По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки получил более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки. Выступившая посредником во взяточничестве руководитель телеканала «12 регион» Наталия Кожанова находится под стражей.

Маркелов подозревается в получении взятки в размере более 235 миллионов рублей. Он был задержан 13 апреля. 14 апреля Басманный суд Москвы поместил его под стражу.

Ранее в этом же месяце чиновник по собственной просьбе был освобожден от должности главы Марий Эл.