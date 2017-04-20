Глава Томской области создал департамент по борьбе с коррупцией

В администрации Томской области образован новый департамент, который займется борьбой с коррупцией. Об этом в ходе ежегодного отчета о результатах работы исполнительных органов власти перед заксобранием региона заявил врио губернатора Сергей Жвачкин, сообщается на портале администрации области в четверг, 20 апреля.

Ведомство создано на базе контрольно-ревизионного управления. Его задача — профилактика коррупции на всех уровнях власти. «Начальником департамента в статусе заместителя губернатора будет руководить Александр Васильевич Шестаков», — сказал Жвачкин.

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Он отметил, что власти региона тесно работают с правоохранительными органами и общественностью в вопросах профилактики и борьбы с коррупцией. «Мы регулярно проверяем достоверность сведений о доходах и расходах, об имуществе государственных гражданских служащих, проводим комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», — подчеркнул чиновник.

14 апреля Басманный суд Москвы поместил под стражу бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова, подозреваемого в получении взятки в размере более 235 миллионов рублей. Он был задержан 13 апреля. Ранее в этом же месяце чиновник по собственной просьбе был освобожден от должности главы Марий Эл.

4 апреля стало известно о задержании главы Удмуртии Александр Соловьев. Он обвиняется в получении двух взяток. Следователи считают, что в 2014-2016 годах он получил около 139 миллионов рублей от представителей организаций, занятых на строительстве мостов через реки Кама и Буй. В тот же день президент России Владимир Путин отправил Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.