Суд арестовал бывшего главу Марий Эл

Басманный суд решил поместить под стражу бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Маркелов пробудет в изоляторе как минимум до 12 июня. Он просил перевести его под домашний арест или освободить под залог в размере от трех до пяти миллионов рублей, но суд отказал ему в этом.

Материалы по теме «Строительство замков продолжится» Как страсть к архитектуре и фужер нефти довели главу Марий Эл до отставки

Ранее 14 апреля Маркелову было официально предъявлено обвинение в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо — Наталию Кожанову — от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 миллионов рублей в качестве взятки за покровительство и содействие в выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Кожанова тем же решением Басманного суда также была взята под стражу до 12 июня.

Маркелов был задержан 13 апреля. 6 апреля он подал в отставку с поста главы региона.