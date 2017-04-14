Бывшему главе Марий Эл предъявили обвинение в получении взятки

Бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 апреля.

Его соучастнице Наталии Кожановой инкриминируется посредничество во взяточничестве.

По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо — Наталию Кожанову — от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 миллионов рублей в качестве взятки за покровительство и содействие в выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Басманный суд Москвы в настоящее время рассматривает ходатайство СК о заключении Маркелова и Кожановой под стражу.

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Ранее 14 апреля стало известно, что «Единая Россия» приостановила членство в партии Маркелова на время следственных действий. Соответствующее решение принял президиум политсовета регионального отделения ЕР. В сообщении указано, что его не лишали членства в партии.

О возбуждении уголовного дела в отношении Маркелова СК сообщил 13 апреля, после того как стало известно о его задержании.

6 апреля президент России Владимир Путин принял отставку Маркелова по собственному желанию. Врио главы Марий Эл был назначен бывший заместитель полпреда главы государства в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев.