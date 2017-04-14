ЕР приостановила членство в партии бывшего главы Марий Эл

«Единая Россия» приостановила членство в партии бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, задержанного по подозрению в получении взятки. Соответствующее решение принял президиум политсовета регионального отделения ЕР в пятницу, 14 апреля, сообщается на ее сайте.

«Отметим, что это не лишение членства, а только его приостановка на время следственных действий», — подчеркивается в сообщении.

Материалы по теме Поскользнулся на мосту Почему задержан и уволен глава Удмуртии «Строительство замков продолжится» Как страсть к архитектуре и фужер нефти довели главу Марий Эл до отставки

О возбуждении уголовного дела в отношении Маркелова стало известно накануне, 13 апреля. По данным Следственного комитета России, экс-глава республики получил через доверенное лицо взятку на сумму более 235 миллионов рублей от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша. По версии следствия, за незаконное вознаграждение Маркелов должен был оказать предприятию покровительство и содействие в выплате средств господдержки.

6 апреля президент России Владимир Путин принял отставку Маркелова по собственному желанию. Врио главы Марий Эл был назначен бывший заместитель полпреда главы государства в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев.

Двумя днями ранее был отправлен в отставку в связи с утратой доверия глава Удмуртии Александр Соловьев, в отношении которого также возбуждено дело по факту взяточничества. В тот же день региональное отделение ЕР приостановило его членство в партии.