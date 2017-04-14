Арест семейных счетов при подозрениях в коррупции сочли привлекательной идеей

Идея блокировать на 30 дней счета коррупционеров и их близких родственников без решения суда заслуживает внимания, считает заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Такую точку зрения он высказал в беседе с «Лентой.ру», комментируя соответствующую инициативу.

«В таком случае у следователя появляется еще один механизм оперативного реагирования в ситуации, когда принимается решение о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого в коррупции», — сказал депутат, добавив, что считает инициативу в целом привлекательной.

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В то же время Выборный подчеркнул, что вопрос требует тщательной проработки и обсуждения на различных площадках с участием представителей СК, адвокатского сообщества и законодателей. «Обсудим эту инициативу у себя в рамках работы комиссии комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с участием экспертного сообщества», — добавил он.

Накануне, 13 апреля, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил разрешить следствию блокировать на 30 дней счета подозреваемых в коррупции и их близких родственников без решения суда. По его словам, 30 дней — оптимальный срок для сбора информации об имуществе и получения доказательств.

Ранее в тот же день стало известно о задержании бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных статьями 290 УК РФ («Получение взятки»), 291 УК РФ («Дача взятки») и 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша взятку на сумму более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие в выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В московской квартире дочери Маркелова и в доме его супруги прошли обыски.