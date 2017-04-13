Бастрыкин предложил арестовывать без суда счета семей подозреваемых в коррупции

Действующие в России законодательные меры по борьбе с коррупцией недостаточны: необходимо разрешить следствию блокировать на 30 дней счета подозреваемых и их близких родственников, причем без решения суда. Об этом в четверг, 13 апреля, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете».

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«В следственной практике нередко имелись случаи, когда в период проведения процессуальной проверки при установлении имущества проверяемого лица предпринимались действия к его сокрытию. Это приводило к тому, что (...) имущество быстро реализовывалось третьим лицам, в том числе близким родственникам», — объяснил свою позицию глава СКР.

30 дней, по словам Бастрыкина — тот оптимальный срок, который необходим для сбора информации об имуществе и получения доказательств для вынесения соответствующего судебного решения.

Кроме того, глава СКР предложил внести изменения в статью 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). По мнению Бастрыкина, ее можно было бы дополнить параграфом «Причинение ущерба обороне и безопасности государства».

За последнее время в России было возбуждено несколько громких уголовных дел о коррупции. В частности, во взяточничестве обвиняется бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, в Южно-Сахалинском городском суде идет рассмотрение дела обвиняемого в коррупции бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, а генерал-лейтенант Федеральной службы охраны (ФСО) России Геннадий Лопырев находится под арестом по обвинению в получении взяток в размере около семи миллионов рублей.