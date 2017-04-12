Суд наложил арест на имущество родных арестованного генерала ФСО Лопырева

Басманный суд Москвы наложил арест на две квартиры и постройку, принадлежащие супруге и сыну арестованного генерал-лейтенанта Федеральной службы охраны (ФСО) России Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток в размере около семи миллионов рублей. Об этом в среду, 12 апреля, пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила ТАСС.

«Суд наложил арест обеспечительный арест на имущество супруги и сына Лопырева, а именно на две квартиры и постройку», —

сказала она.

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Адреса расположения имущества Юнона Царева назвать затруднилась. Известно лишь, что арестованная постройка находится в Сочи, а одна из квартир — в Москве.

Обеспечительный арест ограничивает право распоряжения имуществом, в частности, оно не может становиться предметом сделки. Такие меры применяются для дальнейшего возмещения причиненного ущерба. Но изъятие их в дальнейшем возможно только по решению суда.

Лопырев был задержан в конце ноября прошлого года по подозрению во взяточничестве. Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, он, по данным следствия, получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.