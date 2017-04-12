Улюкаеву продлили срок домашнего ареста

Басманный суд Москвы во вторник, 12 апреля, продлил срок домашнего ареста бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки. Об этом из зала суда сообщает корреспондент ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 15 июля», — огласила решение судья Наталия Дударь.

Защита намерена обжаловать это решение, передает сетевое издание m24.ru.

При этом во время заседания стало известно, что срок следствия по делу о получении бывшим министром двух миллионов долларов продлен до девяти месяцев, то есть до 15 августа 2017 года. Кроме того, следствие разрешило Улюкаеву посещать лечебно-реабилитационный центр.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, он вымогал у руководства компании «Роснефть» взятку в сумме два миллиона долларов США.