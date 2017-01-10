Улюкаеву продлили домашний арест

Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в два миллиона долларов, продлили домашний арест. Об этом сообщает во вторник, 10 января, ТАСС.
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок домашнего ареста Улюкаева на три месяца, то есть до 15 апреля. Совокупность доказательств следствия является достаточной для продления меры пресечения», — огласила решение судья Елена Ленская.
При этом в силе оставлены все ограничения. В частности, бывшему министру отказано в прогулках и посещении няни. Сам Улюкаев просил Басманный суд избрать ему более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде.
Ранее во вторник Басманный суд Москвы продлил срок расследования дела Улюкаева до 15 мая.
Кроме того сообщалось, что против бывшего министра дали показания несколько сотрудников Минэкономразвития и Росимущества. При этом следователь Роман Нестеров отметил, что некоторые из свидетелей могут быть переквалифицированы в подозреваемых.
Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день его отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.