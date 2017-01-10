Следователи рассказали о давших показания против Улюкаева чиновниках

Несколько сотрудников Минэкономразвития и Росимущества дали показания против бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Об этом во вторник, 10 января, заявил следователь Роман Нестеров, его слова приводит РИА Новости.

Их личности Нестеров раскрыть отказался, однако выразил опасения, что на них могут надавить. При этом следователь отметил, что некоторые из свидетелей могут быть переквалифицированы в подозреваемых.

10 января срок расследования по делу бывшего главы Минэкономразвития был продлен до 15 мая. Сам Улюкаев, находящийся под домашним арестом, просил Басманный суд избрать ему более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде, передает «Интерфакс». В случае, если нынешняя мера пресечения сохранится, он попросил разрешить ему посещать медучреждения.

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Кроме того, бывший министр в ходе заседания суда отказался от дачи показаний и своей вины не признал, сообщает ТАСС.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день его отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.

Новым руководителем ведомства был назначен Максим Орешкин. До этого он занимал пост заместителя министра финансов.