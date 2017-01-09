Следствие попросило суд оставить Улюкаева под арестом

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева до 15 апреля 2017 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева в понедельник, 9 января.

Материалы о продлении на три месяца меры пресечения чиновника, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов, будут рассмотрены судом 10 января, отметила она.

16 декабря 2016 года стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области. Обеспечительные меры были наложены в рамках расследования дела о коррупции. «Арест имущества — обычная практика по подобным делам», — отметил он. О каком именно имуществе идет речь, не уточнялось.

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28 ноября Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего министра.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.

Новым руководителем ведомства был назначен Максим Орешкин. До этого он занимал пост заместителя министра финансов.