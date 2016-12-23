Орешкин рассказал о нулевой толерантности к коррупции в Минэкономразвития

Минэкономразвития России будет придерживаться политики нулевой толерантности к вопросам коррупционных рисков. Об этом заявил министр Максим Орешкин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в связи с этим уже принят ряд кадровых решений в министерстве, и процесс будет продолжен, в частности, в Росреестре.

«Министерство будет придерживаться политики нулевой толерантности к любым фактам, которые могут повредить его репутации», — сказал он.

С момента назначения Орешкина главой Минэкономразвития, министерство покинул замминистра Павел Королев, который курировал Росреестр. Позже Королев был назначен вице-премьером Крыма. Ожидается, что последует еще несколько увольнений среди заместителей главы министерства и директоров департаментов.

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До назначения в Минэкономразвития в конце ноября Максим Орешкин являлся заместителем министра финансов.

Предшественник Орешкина Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. В этот же день президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности. По версии следствия, Улюкаев требовал крупную сумму денег от от представителя компании «Роснефть» в обмен на гарантию выдать положительное заключение и оценку сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти» со стороны Минэкономразвития. Экс-министр своей вины не признает.