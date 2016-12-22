Бывшего зама Улюкаева назначили вице-премьером Крыма

Новым вице-премьером крымского правительства назначен Павел Королев, ранее работавший заместителем экс-главы Минэкономразития России Алексея Улюкаева. Соответствующее постановление принято на сессии Госсовета в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте парламента.

Королев будет курировать имущественные и земельные вопросы. Его кандидатуру на должность заместителя председателя Совета министров внес глава республики Сергей Аксенов.

Выступая перед депутатами, новый вице-премьер пообещал, что будет стараться оправдать оказанную ему поддержку и доверие.

«Полагаю, что наша совместная работа будет плодотворна, эффективна. Много задач прикладного характера, организационно-правового свойства, о котором мы с вами будет говорить подробно в другом формате на заседаниях комитетов», — сказал он.

Королев занимал должность заместителя министра экономического развития России с 2012 года по декабрь 2016 года. С июня 2013 года ведомство возглавлял Алексей Улюкаев.

Он был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. В этот же день президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности. По версии следствия, Улюкаев требовал крупную сумму денег от от представителя компании «Роснефть» в обмен на гарантию выдать положительное заключение и оценку сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти» со стороны Минэкономразвития. Экс-министр своей вины не признает.