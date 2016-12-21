В Крыму назвали обещания Киева о безвизовом режиме «бусами для папуасов»

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский назвал обещания киевских политиков о скором введении для украинцев безвизового режима с ЕС «бусами для папуасов». Об этом он заявил в среду, 21 декабря, в комментарии «Ленте.ру».

Так он прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что отмена Брюсселем виз для украинцев поможет Киеву вернуть Крым. «У украинских политиков есть глубокое заблуждение, что крымчане, как в свое время посетители Майдана, за бусы изменят Родине. Видимо, обещание безвизовых поездок — это те бусы, которые как папуасам раздавали», — отметил Полонский.

Крымский вице-премьер также подчеркнул, что Киеву еще предстоит «приблизиться к тому, чтобы у Украины появился безвизовый режим». «А крымчане сегодня, как и другие граждане России, могут по туристическим маршрутам путешествовать по всему миру. Киеву надо было показать, что у жителей полуострова нет чего-то такого, что якобы есть у украинцев», — пояснил Полонский.

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Ранее в среду сообщалось, что Порошенко назвал введение безвизового режима с Европейским союзом шагом к возвращению Крыма и Донбасса. «Это создание мотивации для крымчан: у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ», — сказал украинский президент.

15 декабря Европарламент большинством голосов одобрил предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок гражданам Украины и Грузии. Это решение должно быть еще утверждено Советом Евросоюза.

Ранее в Европарламенте были утверждены механизмы отмены этого режима. Предусматривается, что безвизовые поездки могут быть приостановлены, в случае если на территории стран ЕС окажется большое число граждан Украины или Грузии, отказывающихся вернуться на родину.

В конце октября президент Украины утверждал, что документы о предоставлении Киеву безвизового режима с ЕС будут подписаны и ратифицированы Европарламентом до 24 ноября. К указанному сроку такое решение принято не было.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей.