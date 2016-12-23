Улюкаев попросил исключить его из состава набсовета ВТБ

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев направил в ВТБ заявление о добровольном выходе из состава наблюдательного совета. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение финансовой группы.

«Алексей Улюкаев направил в ВТБ заявление о добровольном выходе из состава наблюдательного совета банка. С настоящего момента он не участвует в работе этого управляющего органа», — отметили в ВТБ.

Ранее 23 декабря министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что его ведомство будет придерживаться политики нулевой толерантности к вопросам коррупционных рисков.

С момента назначения Орешкина главой Минэкономразвития министерство покинул замминистра Павел Королев, который курировал Росреестр. Позже Королев был назначен вице-премьером Крыма. Ожидается, что последует еще несколько увольнений среди заместителей главы ведомства и директоров департаментов.

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До назначения в Минэкономразвития в конце ноября Максим Орешкин занимал должность заместителя министра финансов.

Предшественник Орешкина Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. В этот же день президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности. По версии следствия, Улюкаев требовал крупную сумму денег от представителя компании «Роснефть» в обмен на гарантию выдать положительное заключение и оценку сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти» со стороны Минэкономразвития. Бывший министр своей вины не признает.