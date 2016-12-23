Путин счел ненужным разговор с Улюкаевым после скандала со взяткой

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы», заявил, что не говорил с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым после того, как его задержали при получении взятки. Об этом глава государства сообщил во время большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он подчеркнул, что материалов, которые были предоставлены правоохранительными органами, было достаточно для того, чтобы отстранить Улюкаева от должности с формулировкой «с утратой доверия».

