Срок расследования дела Улюкаева продлили до 15 мая

Срок расследования дела бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов, продлен до 15 мая. Об этом во вторник, 10 января, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, который рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшего министра.

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9 января стало известно, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева до 15 апреля 2017 года.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.

Новым руководителем ведомства был назначен Максим Орешкин. До этого он занимал пост заместителя министра финансов.