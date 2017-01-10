Улюкаев получил положительную характеристику от Чубайса

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс предоставил бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву положительную характеристику. Об этом во вторник, 10 января, сообщает Rambler News Service.

Такие же документы поступили в суд от президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, главы ВТБ Андрея Костина и ректора РАНХиГС Владимира Мау, отметила судья Елена Ленская.

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Ранее 10 января суд продлил срок расследования дела Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов, до 15 мая.

В ноябре прошлого года Шохин предложил ввести в оборот термин «Ловушка Улюкаева» для ситуаций, при которых белые пятна в российском законодательстве порождают коррупционные риски.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.