Улюкаеву разрешили ходить в больницу

Следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении до 15 июля домашнего ареста бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, заявил, что экс-чиновнику разрешили посещать клинику для обследования. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита Улюкаева ходатайствовала о посещении обвиняемым лечебно-реабилитационного центра в связи с проблемами со зрением, уточнил следователь Роман Нестеров. В остальном состояние здоровья бывшего министра в норме.

Кроме того, адвокат Лариса Каштанова попросила в случае продления срока ареста разрешить 61-летнему Улюкаеву гулять четыре часа в день, так как ему это необходимо в силу возраста.