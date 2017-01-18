Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров

Большинство россиян знают о последних громких коррупционных скандалах и поддерживают аресты высокопоставленных чиновников. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в среду, 18 января.

Среди мер наказания за коррупционные преступления опрошенные в первую очередь поддерживали взимание штрафов, превышающих размеры взятки (38 процентов), запрет занимать руководящие должности (28 процентов), тюремное заключение (20 процентов) и конфискацию имущества (19 процентов).

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Согласно опросу, арест бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева одобряют 67 процентов респондентов. К задержанию экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина положительно относятся 62 процента россиян. Арест бывшего главы Кировской области Никиты Белых поддержали 60 процентов, а уголовное дело в отношении главы Коми Вячеслава Гайзера — 55 процентов жителей страны. Не более четырех процентов респондентов высказались против их ареста.

При этом с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко согласны 66 процентов опрошенных, два выступили против, а каждый четвертый респондент (27 процентов) узнал об аресте силовика от социологов.

Всероссийский опрос был проведен 17-18 декабря в 130 населенных пунктах в 46 регионах России. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек. Погрешность не превышает 3,5 процентов.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. Следствие полагает, что бывший чиновник потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за выдачу положительного заключения о сделке по приобретению госпакета акций компании «Башнефть». В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.

По данным СКР, стоимость арестованного судом имущества Улюкаева превышает 500 миллионов рублей.