Бывшие губернаторы увлеклись в СИЗО чтением

Бывшие губернаторы Коми и Сахалинской области Вячеслав Гайзер и Александр Хорошавин, находящиеся под арестом, выписывают в СИЗО литературу и прессу. Об этом рассказали их адвокаты, сообщает kp.ru в среду, 28 декабря.

«Вячеслав Михайлович много читает, выписывает прессу. (…) Он деловые издания просит — газеты, журналы», — рассказал адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев.

Он добавил, что экс-губернатор также берет книги в библиотеке московского следственного изолятора «Лефортово», кроме того, родные заказывают для него через интернет художественную и деловую литературу.

Хорошавин находится в «Матросской тишине», уточнила его адвокат Ольга Артюхова. «Прессу выписывает — деловую в основном. Увлекается поэзией, берет книги в библиотеке СИЗО. Перечитывает нашу классику», — рассказала она. Последним экс-глава Сахалина прочитал роман Федора Достоевского, добавила Артюхова, не уточнив, о каком конкретно произведении идет речь.

26 декабря о быте в «Матросской тишине» рассказал мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый в превышении полномочий и коммерческом подкупе. По его словам, в СИЗО много читают, и занимаются спортом, и даже готовят.

Гайзер обвиняется в организации преступного сообщества, мошенничестве и взятках. Он и бывшие чиновники из администрации республики, а также предприниматели (в общей сложности 19 человек) были задержаны осенью 2015 года. По версии следствия, в период с 2006 по 2015 год организованная группа совершала преступления с целью завладения госимуществом путем мошенничества. Также ее участникам вменяется легализация похищенных средств.

Хорошавин задержан в марте прошлого года после проверки в отношении ряда ведомств Сахалинской области. Следствие полагает, что бывший губернатор за два года получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. В общей сложности против него возбуждено три уголовных дела.