Арестованный мэр Владивостока поведал о готовке в чайнике

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый в превышении полномочий и коммерческом подкупе, рассказал о быте в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». Об этом сообщает РИА Новости.

«Электронный чайник позволяет творить чудеса — мы готовим разнообразные блюда и обдумываем новогоднее меню», — заявил он на заседании Мосгорсуда. По словам Пушкарева, в СИЗО много читают и занимаются спортом.

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Пушкарев был задержан 1 июня этого года во Владивостоке, его сразу же самолетом этапировали в Москву и на следующий день арестовали, поместив в «Матросскую тишину». В освобождении под залог или домашнем аресте ему было отказано, так как, по мнению следователей, чиновник может покинуть Россию. Сам мэр не признает себя виновным.

По версии следствия, в 2009-2014 годах Пушкарев организовал покупку фирмой своего предполагаемого сообщника Андрея Лушникова большого количества стройматериалов у группы компаний «Востокцемент» по завышенным ценам. По данным ФСБ, доход от незаконной деятельности градоначальника превысил 160 миллионов рублей.