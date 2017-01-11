В СКР раскрыли размер арестованного имущества Улюкаева

Стоимость арестованного судом имущества бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева превышает 500 миллионов рублей. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ», опубликованном в среду, 11 января, сообщил заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.

«У него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 миллионов рублей», — заявил Краснов.

Материалы по теме Нехорошая компания От Рахимова до Улюкаева: кому доставила неприятности «Башнефть»

Замглавы СКР также пояснил, что фото- и видеоматериалы о задержании Улюкаева не обнародованы, поскольку расследование дела еще не завершено, есть веские основания сохранять тайну следствия и пока не раскрывать всех обстоятельств совершенных преступлений.

«В распоряжении следствия имеются соответствующие фото- и видеоматериалы. Но в данном конкретном случае следствие посчитало нецелесообразным их распространение в СМИ. А мнение следователя в соответствии с уголовно-процессуальным законом должны учитывать все», — подчеркнул собеседник издания.

10 января Улюкаева оставили под домашним арестом до 15 апреля, а срок рассмотрение его дела продлили до 15 мая.

Алексей Улюкаев, занимавший на тот момент должность министра экономического развития России, был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. Следствие полагает, что он потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за выдачу положительного заключения о сделке по приобретению госпакета акций компании «Башнефть». В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.

