Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму в полмиллиарда рублей, принадлежащие бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в два миллиона долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева в среду, 11 января.

По ее словам, решение суда о наложении обеспечительных мер на имущество чиновника было вынесено еще 14 декабря 2016 года. Оно не было обжаловано защитой Улюкаева, отметила пресс-секретарь.

Ранее 11 января в интервью газете «Коммерсантъ» заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов раскрыл подробности расследования уголовного дела бывшего министра.

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«У него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 миллионов рублей», — заявил Краснов.

10 января Улюкаева оставили под домашним арестом до 15 апреля, а срок рассмотрения его дела продлили до 15 мая.

Алексей Улюкаев, занимавший на тот момент должность министра экономического развития России, был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. Следствие полагает, что он потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за выдачу положительного заключения о сделке по приобретению госпакета акций компании «Башнефть». В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.