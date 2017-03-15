Кремль прокомментировал сообщения о готовности отпустить Улюкаева

В Кремле не располагают информацией о том, что с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева могут снять обвинения во взяточничестве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Точку в этой истории сможет поставить только суд», — отметил он.

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По данным СМИ, вменяемая бывшему чиновнику статья — получение взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере — может быть переквалифицирована на более мягкую, например на превышение полномочий. По другим сведениям, российское руководство якобы не прочь «отпустить Улюкаева с миром».

Улюкаев с середины ноября прошлого года находится под домашним арестом, срок которого был продлен до 15 апреля. Дело бывшего главы Минэкономразвития будет расследоваться как минимум до 15 мая. Также наложен арест на денежные средства обвиняемого на общую сумму полмиллиарда рублей.

По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». Президент Владимир Путин заявлял, что предоставленных правоохранительными органами материалов по делу Улюкаева было достаточно для отстранения последнего от должности министра экономического развития.