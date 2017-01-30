Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Улюкаеву

Мосгорсуд подтвердил законность продления до 15 апреля срока домашнего ареста бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил ТАСС.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил решение судья.

10 января Улюкаева оставили под домашним арестом до 15 апреля. При этом суд сохранил ограничения бывшему министру, ему отказано в прогулках и посещении няни. Сам Улюкаев просил Басманный суд избрать ему более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде.

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Следственный комитет продлил срок расследования дела о взятке до 15 мая. Против бывшего министра дали показания несколько сотрудников Минэкономразвития и Росимущества. При этом следователь в суде отметил, что некоторые из свидетелей могут быть переквалифицированы в подозреваемых.

11 января в Басманном суде подтвердили арест денежных средств и монет из драгоценных металлов, принадлежащих Улюкаеву, на общую сумму в полмиллиарда рублей. Также под обеспечительными мерами находятся 15 объектов недвижимости бывшего чиновника.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день его отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.