Маркелова заподозрили в попытке получить 250 миллионов рублей

Следственный комитет подозревает бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова в попытке получить взятку в размере 250 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

По его словам, уголовное дело о покушении на получение взятки было возбуждено Следственным комитетом 12 апреля.

Двух других фигурантов дела — предпринимателя Николая Кривашина и главу регионального телеканала «Регион 12» Марию Кожевникову следствие считает взяткодателями.

В настоящее время в московской квартире дочери Маркелова и в доме его супруги ведутся обыски. Также следственные действия проходят в Марий Эл.

Бывший глава республики был задержан в Йошкар-Оле. По словам Трунова, Маркелова в ближайшее время доставят в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

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Кривашин пока не задержан, так как находится за границей.

6 апреля Маркелов по собственной просьбе был освобожден от должности главы Марий Эл. Врио руководителя республики стал председатель Арбитражного суда Московской области, бывший заместитель полпреда в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев. Во время встречи с Евстифеевым президент Владимир Путин отметил, что Маркелов «хотел бы поменять место работы».

Леонид Маркелов возглавлял Марий Эл с в течение 16 лет c января 2001-го. До этого был депутатом Госдумы, входил во фракцию ЛДПР. Работал адвокатом, также служил в военной прокуратуре.