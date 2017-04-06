Путин назначил замполпреда в ПФО врио главы Марий Эл

Президент России Владимир Путин назначил заместителя полпреда в Поволжском федеральном округе Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в четверг, 6 апреля.

Этим же указом Путин освободил Леонида Маркелова от должности главы республики по его собственной просьбе.

Во время встречи с Евстифеевым глава государства отметил, что Маркелов «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы». «В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов — принять участие в выборной кампании?» — поинтересовался Путин.

В ответ Евстифеев поблагодарил за предложение и признался, что для него это «высокая честь». «Поэтому, если будет такое поручение, готов его выполнять, используя весь свой опыт — и опыт в Приволжском федеральном округе, и на других участках», — заявил заместитель полпреда.

Во вторник, 4 апреля, от должности был освобожден глава Удмуртии Александр Соловьев. Указ об увольнении был обнародован после того, как стало известно о возбуждении против чиновника уголовного дела. Бывшему главе региона предъявлены обвинения по двум эпизодам. По данным следователей, в 2014-2016 годах он получил около 140 миллионов рублей от представителей организаций, которые занимались строительством мостов через реки Кама и Буй. Соловьев заключен под арест. Врио главы Удмуртии назначен сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.