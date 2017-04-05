Полпред рассказал о предупреждениях бывшему главе Удмуртии

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по подозрению во взяточничестве, не реагировал на замечания властей, заявил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Его слова приводит ТАСС в среду, 5 апреля.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, выводы глава республики и не сделал, в связи с этим состоялся указ президента (об отставке Соловьева в связи с утратой доверия — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Бабич.

По данным агентства, полпред в среду представил врио главы республики Александра Бречалова местным властям и общественникам.

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Бречалов заявил, что основная его задача на посту руководителя Удмуртии — реализация майских указов президента (это 11 документов с поручениями правительству, призванные повысить качество жизни россиян — прим. «Ленты.ру»).

Бывший секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Бречалов был назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртии во вторник, 4 апреля. В тот же день президент России Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия Александра Соловьева, который руководил республикой с февраля 2014 года.

О том, что Следственный комитет России возбудил в отношении Соловьева уголовное дело, стало известно утром 4 апреля. Бывшему главе региона предъявлены обвинения по двум эпизодам. По данным следователей, в 2014-2016 годах он получил около 140 миллионов рублей от представителей организаций, которые занимались строительством мостов через реки Кама и Буй. Соловьев заключен под арест.

