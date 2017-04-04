Бречалов прокомментировал назначение в Удмуртию

Александр Бречалов считает назначение на пост временно исполняющего обязанности главы Удмуртии новым вызовом для себя. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 4 апреля.

«Интересный и самобытный регион, с большим экономическим потенциалом, уникальной историей и культурой», — сказал Бречалов. Он отметил, что более детально сможет рассказать о своей новой работе после того, как полностью погрузится в ситуацию в регионе.

Полномочия секретаря Общественной палаты, пост которого Бречалов занимал с 2014 года, автоматически перешли к его первому заму Вячеславу Бочарову, сообщили ТАСС в пресс-службе ОП. Новый секретарь будет избран на заседании нового состава палаты в начале лета.

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О назначении Бречалова на пост врио главы Удмуртии стало известно ранее во вторник. В тот же день президент Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия Александра Соловьева, руководившего субъектом с февраля 2014 года.

Соловьеву предъявлено обвинение в получении двух взяток. По данным Следственного комитета России, в период с 2014 по 2016 год он получил около 139 миллионов рублей от представителей организаций, которые занимались строительством мостов через реки Кама и Буй. Соловьеву, как считают следователи, также предоставили долю в коммерческой организации.

Депутаты удмуртского Госсовета Энвиль Касимов и Владимир Бодров рассказали, что строительство объектов сопровождалось скандалами с невыплатой зарплат и недовольством тарифной политикой.

С 2013 года Александр Бречалов является сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). Входит в советы при президенте по противодействию коррупции, а также по стратегическому развитию и приоритетным проектам.