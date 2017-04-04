Предшественник Соловьева на посту главы Удмуртии прокомментировал его задержание

Исполняющий обязанности главы Удмуртии будет назначен в ближайшее время, полагает бывший руководитель региона, сенатор Александр Волков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 4 апреля.

«На хозяйстве должен быть человек», — подчеркнул Волков. Он добавил, что сейчас в субъекте остро стоит вопрос подготовки к паводку.

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Волков отметил, что в связи с задержанием главы Удмуртии Александра Соловьева «неприятно и за него, и за республику». «Для меня это стало неожиданностью», — добавил он.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия.

В этот же день стало известно о задержании главы Удмуртии. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело. По данным следователей, в период с 2014 по 2016 год он получил около 139 миллионов рублей в качестве взяток от представителей организаций, которые занимались строительством мостов. Главе региона также предоставили вознаграждение «в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей», считают в Следственном комитете.

Александр Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. До этого он представлял республику в Совете Федерации, в 2007-2013 годах был председателем госсовета региона четвертого и пятого созывов.