Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 4 апреля.

Соответствующий указ вступает в силу со дня подписания, отмечается в документе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что новым главой республики может стать секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов.

«Мы никогда не анонсируем каких-либо назначений и кадровых предпочтений. Всему свое время», — приводит слова Пескова корреспондент «Ленты.ру».

О возбуждении уголовного дела в отношении Соловьева стало известно ранее во вторник. По данным следователей, в период с 2014 по 2016 год он получил около 139 миллионов рублей в качестве взяток от представителей организаций, которые занимались строительством мостов. Главе региона также предоставили вознаграждение «в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей», считают в Следственном комитете.

Александр Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. До этого он представлял республику в Совете Федерации, в 2007-2013 годах был председателем госсовета региона четвертого и пятого созывов.

