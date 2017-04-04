Путину доложили о задержании главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин проинформирован о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает во вторник, 4 апреля, РИА Новости.

«Разумеется, доложено», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее во вторник Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Соловьева. Следствие полагает, что в период с 2014 по 2016 год глава региона получил взятки на общую сумму 139 миллионов рублей от представителей организаций, которые занимались строительством мостов через реки Кама и Буй. По версии правоохранителей, чиновнику также предоставили вознаграждение «в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 миллиона рублей».

Глава Удмуртии доставлен в Москву для проведения следственных действий. Ожидается, что обвинение будет предъявлено ему в ближайшее время.

Источники ТАСС в правоохранительных органах региона отмечали, что дома у задержанного проходит обыск.

Александр Соловьев был избран главой Удмуртской Республики в сентябре 2014 года после того, как полгода проработал временно исполняющим обязанности главы региона. До этого он представлял Удмуртию в Совете Федерации, возглавлял госсовет республики.