Источник сообщил о задержании главы Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

«Утром его этапировали в Москву», — добавил собеседник.

Какая именно организация и по какому делу произвела задержание, он не уточнил.

Агентство пока не располагает официальными комментариями

Других подробностей не приводится.

Александр Сольвьев стал главой Удмуртской Республики по итогам выборов 14 сентября 2014 года, с 19 февраля 2014-го указом президента был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. До этого Соловьев представлял Удмуртию в Совете Федерации, С 2007 по 2013 годы был председателем Госсовета республики четвертого и пятого созывов.

20 марта в Сахалинской области задержали министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьменко. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Вместе с ним была задержана и его заместитель Тамара Муленкова.

13 марта сотрудники полиции задержали первого заместителя министра природных ресурсов Бурятии Александра Лбова. Причины не назывались.