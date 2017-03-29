Минкульт опроверг сообщение о задержании главы департамента

В Министерстве культуры России опровергли информацию о задержании директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Артема Новикова. Об этом сообщает ТАСС в среду, 29 марта.

«К сожалению, журналисты не способны даже на перепроверку информации, и готовы любую непроверенную новость давать, как сенсацию», — посетовали в пресс-службе Минкульта. Там отметили, что в среду Новиков примет участие в работе коллегии министерства.

Ранее 29 марта СМИ сообщили, что Новиков задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Чиновника допросили в качестве подозреваемого. Подробности уголовного дела и суть обвинения не раскрываются.

Источник отметил, что следователи уже готовы подать в суд ходатайство о мере пресечения в отношении Новикова.

