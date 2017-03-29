СМИ узнали о задержании директора департамента Минкультуры России

В Москве задержан директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры России Артем Новиков. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

По словам собеседника агентства, Новиков подозревается в мошенничестве. «Уже сегодня следствие может обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения», — добавил он.

Источник уточнил, что чиновник был задержан еще накануне и допрошен в качестве подозреваемого.

Суть инкриминируемых преступлений собеседник не уточнил. Расследованием уголовного дела занимается ФСБ.